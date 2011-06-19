Елену Боннэр похоронят в Москве

Прах правозащитницы и общественного деятеля, вдовы академика Андрея Сахарова Елены Боннэр будет захоронен на Востряковском кладбище в Москве, там, где погребены ее муж, мать и отец. Прощание с умершей пройдет в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь Боннэр Татьяну Янкелевич.

Елена Георгиевна активно участвовала в правозащитном движении в СССР в 1970-е годы, была одним из основателей Московской Хельсинкской группы, напоминает Радио Свобода. После смерти Сахарова в 1989 году продолжала заниматься правозащитной и общественной деятельностью и публицистикой, выступала против войны в Чечне. В прошлом году первой подписала обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".