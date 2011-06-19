Казахстан предлагает скоординировать добычу энергоресурсов в мире

Казахстан предлагает создать всемирную энергетическую организацию для координации добычи и распределения всех видов энергоресурсов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, с соответствующей инициативой президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ выступил в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Считаю, что назрела необходимость создания мировой энергетической организации. Она должна координировать добычу и распределение всех видов энергетических ресурсов в мире, а также научные исследования. Эта организация должна вести мониторинг и урегулировать вопросы в области безопасности энергетики», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

По его словам, это позволит без излишних проблем и панических настроений применять любую энергию в мире, и в том числе ядерную, без которой не обойтись.

Он считает, что, выработав совместные подходы к сбалансированному использованию энергии, мировое сообщество создаст основу и для глобальной экологической безопасности.