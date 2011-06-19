Медведев о втором сроке: должна быть интрига, иначе жить не интересно
Президент РФ отшучивается
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ очередной раз отказался сообщить будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал в ходе Петербургского экономического форума.
«Ждать осталось совсем немного, но у каждой истории должна быть своя интрига. Иначе жить не интересно, давайте ее поддержим еще немножко», - сказал он.
«В тот момент, когда я посчитаю правильным прямо сказать буду или не буду – я это сделаю, но для этого не самой лучшей является площадка форума», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
«Такого рода решения продумываются и делаются в абсолютно специальном формате и я свое решения сообщу. Можете не сомневаться только в одном – мне этой счастливой участи не избежать. Я не могу сделать так, чтобы не сообщить о своем решении российскому народу и всем заинтересованным людям», - отметил он.