Медведев о втором сроке: должна быть интрига, иначе жить не интересно

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ очередной раз отказался сообщить будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал в ходе Петербургского экономического форума.

«Ждать осталось совсем немного, но у каждой истории должна быть своя интрига. Иначе жить не интересно, давайте ее поддержим еще немножко», - сказал он.

«В тот момент, когда я посчитаю правильным прямо сказать буду или не буду – я это сделаю, но для этого не самой лучшей является площадка форума», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Такого рода решения продумываются и делаются в абсолютно специальном формате и я свое решения сообщу. Можете не сомневаться только в одном – мне этой счастливой участи не избежать. Я не могу сделать так, чтобы не сообщить о своем решении российскому народу и всем заинтересованным людям», - отметил он.