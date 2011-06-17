Путин: Китай вышел на первое место в торговле с Россией

Китай по итогам 2010 года вышел на первое место среди крупнейших торговых партнеров России, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Ху Цзиньтао.

"КНР обогнала ФРГ и вышла на первое место среди наших торговых партнеров по итогам прошлого года", - сказал Путин.

По российским оценкам, которые озвучил премьер, к 2015 году товарооборот двух стран возрастет до 100 миллиардов долларов, а в 2020 году достигнет 200 миллиардов.

Встреча Путина с Ху Цзиньтао проходила в московской штаб-квартире "Газпрома".

"У нас энергетический диалог - один из важных элементов нашего сотрудничества, и мы хотели показать первому руководителю КНР одну из наших крупнейших энергетических компаний, продемонстрировать ее возможности. Надеюсь, это в целом произвело определенное впечатление", - цитирует Путина РИА "Новости".