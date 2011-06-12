В Москве милиция задержала участников акции «День гнева»

16:38, 12 июня 2011
Мир
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По разным данным, от 10 до 30 человек

В Москве в воскресенье сотрудники милиции задержали несколько десятков участников акции "День гнева".

Как передает РИА Новости, среди задержанных - организатор акции Сергей УДАЛЬЦОВ и координатор "Левого фронта" Константин КОСЯКИН.

По данным агентства, на Театральной площади собралось около 20 человек, в то время как другие источники сообщают о 100 участниках. По разным данным, милиция задержала от 10 до 30 молодых людей. Молодежь скандировала политические лозунги.

Официальных данных о количестве задержанных ГУВД Москвы пока не обнародовало.

Мэрия российской столицы отказалась согласовать оппозиционную акцию 12 июня. В связи с этим организаторы решили не проводить митинг, а ограничиться народным сходом, для проведения которого не нужно согласования властей.

"Дни гнева" проводятся в Москве с 2009 года. В 2011 году организаторам удалось провести две согласованных акции на Театральной площади. Участники "Дней гнева" требуют расширения полномочий местного самоуправления. По опросам социологов, проведение "Дней гнева" поддерживает половина москвичей.

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