В Италии проходит референдум об иммунитете для Берлускони

В Италии в воскресенье и понедельник проходит общенациональный референдум по вопросам о возобновлении строительства атомных электростанций и об иммунитете от уголовного преследования, который распространяется на премьер-министра Сильвио БЕРЛУСКОНИ, передает Радио «Свобода».

Правительство С.БЕРЛУСКОНИ выступает за возобновление строительства атомных станций, на сооружение которых сейчас объявлен мораторий. Опросы, однако, свидетельствуют о том, что большинство избирателей вряд ли поддержит эту позицию - после аварии на японской АЭС "Фукусима-Дайичи".

Избиратели также выскажутся по вопросу о законе, согласно которому действующий премьер, против которого возбуждены несколько уголовных дел, имеет право на иммунитет от преследования.

Для того чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны принять участие более 50% избирателей.