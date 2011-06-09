В Абхазии назначены досрочные выборы президента

09:27, 09 июня 2011
Мир
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Пригласят наблюдателей

В Абхазии 26 августа состоятся досрочные выборы президента.

Как сообщили УНИАН в правительства непризнанной Республики, соответствующее решение принято парламентом Абхазии.

Досрочные выборы президента назначены в связи со скоропостижной кончиной 29 мая президента Сергея Багапша.

Власти Абхазии в целях обеспечения их максимальной прозрачности и легитимности намерены пригласить международных наблюдателей.

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