Итальянская прокуратура раскроет ”Код да Винчи”?

09:07, 20 июня 2007
Мир
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Это уже третий процесс против автора книги

Код да ВинчиВ Италии фильм Рона Говарда "Код да Винчи" стал объектом расследования, начатого прокуратурой. Как сообщает Лента.русо ссылкой на The Hollywood Reporter, дело было заведено по требованию группы священнослужителей, обвинивших создателей картины в оскорблении религиозных чувств верующих.

Ответчикам по данному делу названы десять человек, включая режиссера фильма и автора литературного первоисточника Дэна Брауна.

По окончанию следствия дело будет передано в суд, находящийся по месту жительства истцов в маленьком портовом городе в 70 километрах от Рима.

В случае признания ответчиков виновными, им грозит в Италии тюремное заключение на срок от трех месяцев до трех лет и денежный штраф, размер которого не оговаривается законом.

Отвечая на вопрос о том, почему исковое заявление было подано через 13 месяцев после выхода фильма на экраны, представитель прокуратуры предположил, что "священнослужители недавно посмотрели его".

Напомним, что в марте этого года Дэн Браун последний раз судился по поводу «Кода да Винчи». Майкл Бейджент и Ричард Ли, написавшие книгу "Святая кровь и Святой Грааль", обвиняли автора «Кода» в плагиате теории о земном браке Иисуса Христа с Марией Магдалиной и рождении у них ребенка, чьи потомки дожили до наших дней. Череда тяжб в американских судах, включая и Верховный суд страны, закончилась ничем. А в марте и британский суд не нашел в творчестве Дэна Брауна признаков плагиата

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