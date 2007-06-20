Итальянская прокуратура раскроет ”Код да Винчи”?

В Италии фильм Рона Говарда "Код да Винчи" стал объектом расследования, начатого прокуратурой. Как сообщает Лента.русо ссылкой на The Hollywood Reporter, дело было заведено по требованию группы священнослужителей, обвинивших создателей картины в оскорблении религиозных чувств верующих.

Ответчикам по данному делу названы десять человек, включая режиссера фильма и автора литературного первоисточника Дэна Брауна.

По окончанию следствия дело будет передано в суд, находящийся по месту жительства истцов в маленьком портовом городе в 70 километрах от Рима.

В случае признания ответчиков виновными, им грозит в Италии тюремное заключение на срок от трех месяцев до трех лет и денежный штраф, размер которого не оговаривается законом.

Отвечая на вопрос о том, почему исковое заявление было подано через 13 месяцев после выхода фильма на экраны, представитель прокуратуры предположил, что "священнослужители недавно посмотрели его".

Напомним, что в марте этого года Дэн Браун последний раз судился по поводу «Кода да Винчи». Майкл Бейджент и Ричард Ли, написавшие книгу "Святая кровь и Святой Грааль", обвиняли автора «Кода» в плагиате теории о земном браке Иисуса Христа с Марией Магдалиной и рождении у них ребенка, чьи потомки дожили до наших дней. Череда тяжб в американских судах, включая и Верховный суд страны, закончилась ничем. А в марте и британский суд не нашел в творчестве Дэна Брауна признаков плагиата