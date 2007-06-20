Европа требует от России прекратить дискриминацию партнеров

Европарламент требует от России ратифицировать Европейскую энергетическую хартию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании в Страсбурге, поддержав проект доклада Годелив КУИСТХАУДТ-РОУХОЛ (группа народных партий, Германия) об экономических и торговых отношениях с Россией.

Доклад поддержали большинство депутатов (голосование проводилось путем поднятия рук).

В документе, в частности, отмечается, что будущее соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Россией, которое должно заменить действующее соглашение, действие которого заканчивается в конце 2007 года, должно предусматривать широкое энергетическое партнерство с целью обеспечения безопасности поставок энергоносителей в Европу.

Депутаты отметили, что прекращение поставок газа в Украину в начале 2006 года и нефти в начале 2007 года серьезно осложнило отношения Россия-ЕС. В связи с этим депутаты призвали Москву “честно и недискриминационно обращаться со всеми своими партнерами”.

Отмечая готовность и открытость стран ЕС к российским инвестициям, депутаты Европарламента выразили сомнение в такой же открытости России к инвестициям европейских компаний и, в частности, в энергетический сектор.

Депутаты также отметили необходимость улучшения судебной ветви власти для лучшей защиты объектов интеллектуальной стоимости и призвали ЕС найти совместное с Россией решение проблемы запрета импорта польского мяса.

Как сообщал УНИАН, Россия отказывается подписывать Европейскую энергетическую хартию, которая, в частности, предусматривает свободный доступ к разведке и добыче полезных ископаемых, а также к их транспортировке по трубопроводам. Россия не видит для себя преимуществ в подписании хартии, поскольку считает, что потеряет больше, чем выиграет.