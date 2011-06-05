На "Фукусиме-1" сбросят 1,5 тыс. тонн радиоактивной воды

Оператор аварийной японской атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) сбросит во временное хранилище 1,5 тыс. тонн радиоактивной воды.

По словам представителей компании, эта вынужденная мера, чтобы предотвратить попадание зараженной воды в почву и море. В хранилище уже находится более 100 тыс. тонн радиоактивной воды. В руководстве TEPCO отмечают, что к 20 июня или даже раньше хранилище будет переполнено из-за ливневых дождей, передает Associated Press.

О том, что на АЭС "Фукусима-1" не хватает хранилищ для воды, эксперты передавали еще 30 марта, напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Откачать радиоактивную воду, которая использовалась для охлаждения реакторов, необходимо для продолжения ремонтных работ для станции, а также для того, чтобы сделать возможным проведение операции по заливке водой внутренних камер давления первого, второго и третьего энергоблоков, которая получила название "водный саркофаг". Эта мера должна устранить угрозу перегрева ядерных реакторов.