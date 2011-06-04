Ливийские повстанцы взяли несколько деревень на западе страны

Ливийцы, восставшие против режима Каддафи, заявили о взятии под контроль ряда населенных пунктов на западе страны. Так, по словам восставших, им удалось выбить правительственные войска из города Йифран и деревень Шакшук и Каср аль-Хадж, при этом вооруженные силы правительства потеряли несколько единиц бронетехники. Проступили также сообщения о боях в районе деревни Бир Аййад на севере страны.

Силы восставших тем не менее слишком малочисленны для того, чтобы создать серьезную угрозу для сторонников М.Каддафи на западе Ливии, отмечает Associated Press.

Тем временем авиация НАТО продолжает наносить удары по Триполи и другим городам, сегодня самолеты совершили не менее 10 атак на военные базы в Триполи и в ее окрестностях, а также на отделение полиции в ливийской столице. НАТО также атаковало единицы бронетехники в местах базирования.

Также сегодня стало известно о встрече китайского дипломата с представителем Переходного национального совета Ливии. КНР в отличие от ряда стан Запада до недавнего времени воздерживалась от резкой критики М.Каддафи, замечает РосБизнесКонсалтинг.