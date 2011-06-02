Главы МИД РФ и Украины обсудят темы, представляющие особый интерес

3-5 июня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО посетит Одесскую область.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, в Одесской области запланировано проведение пятого заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Также состоится встреча К.ГРИЩЕНКО с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ. Стороны планируют обсудить пакет вопросов дву- и многостороннего сотрудничества.

К.ГРИЩЕНКО также планирует встретиться с иностранным дипкорпусом с целью обсуждения актуальных событий международной жизни и информирования о ключевых принципах внешнеполитической деятельности Украины, провести встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом Одесской национальной юридической академии.

Как сообщил официальный представитель МИД РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ, Сергей ЛАВРОВ 3-4 июня посетит Одессу, где обсудит с украинским коллегой азово-керченское урегулирование и подготовку заседания российско-украинской межгосударственной комиссии. Особое внимание будет уделено процессу урегулирования конфликта в Приднестровье.

Министры обсудят "широкий круг вопросов, как двусторонних отношений, так и актуальных проблем, представляющих для наших стран особый интерес". В частности, С.ЛАВРОВ и К.ГРИЩЕНКО рассмотрят "ход подготовки предстоящего в этом месяце заседания возглавляемой президентами двух стран российско-украинской межгосударственной комиссии... важнейшие международные проблемы, в частности проблематику европейской безопасности", - сказал он.