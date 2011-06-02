В Латвии избран новый президент

Сейм Латвии со второй попытки избрал на пост президента страны парламентария, бывшего банкира Андриса БЕРЗИНЬША. Его кандидатуру тайным голосованием поддержали 53 депутата.

Согласно конституции страны, парламент избирает президента на четыре года.

На пост претендовали два кандидата: действующий глава государства Валдис ЗАТЛЕРС и экс-глава Торгово-промышленной палаты страны А.БЕРЗИНЬШ.

Сейс не поддержал В.ЗАТЛЕРСА, который всего пять дней назад инициировал процедуру роспуска самого Cейма.

Ранее Cейм отказал Бюро по борьбе с коррупцией в обыске дома депутата и крупного бизнесмена Айнарса ШЛЕСЕРСА, которого подозревают в коррупционных сделках. В.ЗАТЛЕРС заявил, что считает своим долгом действовать на благо страны, и, несмотря на то, что это вызовет конституциональные и политические сложности, он принял решение о роспуске Сейма.