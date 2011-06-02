Премьер Японии избежал вотума недоверия

Премьер-министр Японии Наото Кан избежал вотума недоверия, на вынесении которого настаивала консервативная оппозиция, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

За немедленную отставку премьера проголосовали 152 члена японской Палаты представителей (нижней палаты парламента); против высказались 293. В случае вынесения вотума Кану пришлось бы оставить свой пост в течение десяти дней.

Голосование по вотуму недоверия главе правительства инициировала крупнейшая в стране оппозиционная Либерально-демократическая партия Японии. Оппозиционеры были недовольны тем, как правительство Кана борется с последствиями землетрясения и цунами, произошедших в Японии 11 марта 2011 года. Неудовлетворение работой премьера в условиях ЧС высказывали и обычные японцы - согласно социологическим опросам, отставку Кана поддерживают до 70 процентов граждан.

2 июня Наото Кан объявил, что уйдет в отставку, как только будут устранены последствия разрушительного землетрясения. Он пообещал дать дорогу "молодому поколению", но только после того, когда он выполнит свою роль в восстановлении Японии.

Землетрясение 11 марта стало самым разрушительным в истории Японии, оно привело к гибели тысяч людей, разрушенными оказались целые города. Колебания почвы и последовавшее цунами вызвали аварию на АЭС "Фукусима-1", которая по своим последствиям достигла масштабов катастрофы на Чернобыльской АЭС.