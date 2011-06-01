Экс-главу МВФ в ожидании суда обслуживают только мужчины

Бывший глава МВФ и французский политик Доминик Стросс-Кан, обвиняемый в преступлениях на сексуальной почве и отпущенный под домашний арест, отказался от услуг нью-йоркских горничных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на New York Post.

Стросс-Кан был задержан в Нью-Йорке 14 мая по обинению горничной гостиницы Sofitel в изнасиловании. 19 мая Стросс-Кан заявил о добровольной отставке с поста директора-распорядителя МВФ.

Финансист и политик утверждает, что не виновен.

По сообщению репортеров, круглосуточно дежурящих у апартаментов, снятых семьей Стросс-Кана в районе Трайбека на нижнем Манхэттене, пока здесь были замечены только мужчины-уборщики. Они моют окна, подметают у крыльца и выносят мусор.

Стросс-Кан в ожидании суда переехал в четырехэтажный особняк с кинотеатром, мини-финансовым центром, сауной, фитнес-залом и открытой террасой на крыше. Апартаменты сняты по цене 50 тысяч долларов в месяц.

Финансисту и политику, который находится под охраной частной фирмы и средств электронного контроля, разрешается покидать дом только по согласованию с правохранительными органами в медицинских или религиозных целях. В апартаментах на Фрэнклин-стрит с обвиняемым проживают его супруга и дочь.

Уголовный суд во второй инстанции 19 мая перевел Стросс-Кана под домашний арест из изолятора тюрьмы временного содержания Райкерс-Айленд под залог в 1 миллион долларов.