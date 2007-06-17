Израиль прекратил палестинцам поставки бензина, но оставил воду и свет

Израиль прекратил поставки топлива на автозаправочные станции сектора Газа, оказавшегося под контролем исламистов, сообщает в воскресенье газета "Едиот Ахронот".

По данным газеты, запасов бензина в палестинском анклаве остается на два-три дня, после чего автомобильный транспорт будет парализован.

Монопольным поставщиком топлива в сектор Газа является израильская компания "Дор-Алон". Прекратив снабжение АЗС, компания намерена продолжать поставки топлива на единственную в Газе электростанцию.

Израиль не отказывается от поставок в сектор Газа, где проживают свыше 1,4 миллиона человек, электроэнергии и пресной воды. Стремясь не допустить гуманитарной катастрофы, израильские власти также обещают возобновить работу КПП "Карни", который обслуживает основную часть гуманитарных и коммерческих грузов, поступающих в палестинский анклав.

Взаимодействие с палестинцами во всех сферах, включая экономическую и гуманитарную, до сих осуществлялось только через пропрезидентские структуры.

Израиль отказывался от каких-либо контактов с исламистским движением ХАМАС, захватившим власть в секторе Газа.

РИА "Новости"