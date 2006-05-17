Американцы требуют 8 млрд. долларов штрафа за газопровод в обход Украины

Польская газета "Rzeczpospolita" пишет, что соглашение между россиянами и немцами, которые создали концерн по строительству Североевропейского газопровода в обход Украины и Польши, может стоить 8 млрд. долларов штрафа.

Именно такую сумму возмещения в своем иске выставил американский концерн Moncrief Oil International, который утверждает, что немецкие партнеры россиян в построении Североевропейского трубопровода по дну Балтийского моря, то есть немецкие концерны BASF и E.ON, бесплатно заключили соглашение с россиянами об использовании одного из крупнейших российских месторождений газа – Южнорусское, откуда должны поставлять сырье по этому трубопроводу.

Иск подан в суд во Франкфурте.

Как оказывается, американский концерн Moncrief Oil International уже 9 лет назад получил от «Газпрома» права на разработку Южнорусского месторождения.

Руководство американского концерна утверждает, что ситуация изменилась два года назад, когда для Кремля приоритетом стало строительство Североевропейского газопровода. Тогда немцы стали стратегическими партнерами россиян в этом проекте, и Россия была заинтересована предоставить право немецким партнерам разрабатывать это месторождение, с тех пор россияне перестали не только выполнять свои обязательства перед американским партнером, но даже перестали контактировать с американским концерном, пишет газета.

Справка УНИАН. Североевропейский газопровод – проект нового маршрута транспортировки российского газа в Европу. Газопровод даст возможность напрямую связать газотранспортные сети России и стран Балтийского региона с общеевропейской газовой сетью, при отсутствии на его пути транзитных государств.

Введение первой нити нового газопровода в эксплуатацию намечено на 2010 год.