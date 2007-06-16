Мощный взрыв прогремел на территории здания Верховного суда в Душанбе
16:44, 16 июня 2007Мир
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Здание оцеплено по всему периметру
В столице Таджикистана на территории здания Верховного суда произошел взрыв.
Как передает РИА Новости, взрыв был достаточно мощным, выбиты стекла на четырех этажах здания суда и стекла в зале заседаний. При взрыве никто не пострадал, возгорания и пожара не было.
На месте происшествия работают следственные бригады Минбезопасности и министерства внутренних дел Таджикистана. От комментариев по поводу причин взрыва они пока воздерживаются, здание оцеплено по всему периметру.
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