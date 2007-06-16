Мощный взрыв прогремел на территории здания Верховного суда в Душанбе

В столице Таджикистана на территории здания Верховного суда произошел взрыв.

Как передает РИА Новости, взрыв был достаточно мощным, выбиты стекла на четырех этажах здания суда и стекла в зале заседаний. При взрыве никто не пострадал, возгорания и пожара не было.

На месте происшествия работают следственные бригады Минбезопасности и министерства внутренних дел Таджикистана. От комментариев по поводу причин взрыва они пока воздерживаются, здание оцеплено по всему периметру.