Ходорковскому и Лебедеву скостили срок на год

Московский городской суд сегодня принял решение, которое смягчает наказание экс-главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу ХОДОРКОВСКОМУ и бывшему руководителю МФО «Менатеп» Платону ЛЕБЕДЕВУ с 14 до 13 лет колонии общего режима за хищение нефти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение было оглашено в Мосгорсуде.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ХОДОРКОВСКОМУ и ЛЕБЕДЕВУ назначить 12,5 лет лишения свободы. Частично присоединить к назначенному сроку неотбытое наказание по приговору Мещанского суда от 13 мая 2005 года и окончательное наказание назначить ХОДОРКОВСКОМУ и ЛЕБЕДЕВУ в виде 13 лет лишения свободы», - огласила решение одна из судей кассационной коллегии. Таким образом, по подсчетам, срок заключения М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА истечет в 2016 году.