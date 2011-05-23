Россия обвинила Грузию в подавлении гражданских свобод

Министерство иностранных дел РФ распространило заявление, в котором выразил "глубокую обеспокоенность" развитием событий в Грузии, где 21 и 22 мая прошли столкновения между оппозиционерами и полицейскими.

В заявлении, размещенном на сайте российского МИДа, в частности, отмечается: "Действия режима Михаила СААКАШВИЛИ не могут расцениваться иначе, как препятствование реализации населением и политическими силами страны законных прав на свободу собраний и выражение мнения".

По мнению дипломатов, применение силы "приведет к дальнейшему обострению отношений между властями и оппозицией, еще большей дестабилизации общей ситуации в стране".

Кроме того, российский МИД назвал заявления Тбилиси о приверженности демократии "демагогической риторикой", скрывающей нежелание и боязнь посмотреть в глаза реальности.

"Непродуманная внутренняя и внешняя политика руководства страны сталкивается со все более масштабным неприятием со стороны собственного населения", - отмечается в заявлении.

МИД РФ выразил надежду на то, что Грузия начнет следовать обязательствам в области защиты прав человека в полном объеме, и пообещал и дальше отслеживать ситуацию в республике.

Как сообщает Лента.ру, оппозиционный альянс "Народное собрание" проводит в Грузии акции протеста с 21 мая. Представители оппозиции требуют отставки Президента М.СААКАШВИЛИ. В первый день в митинге в Тбилиси, по различным данным, приняли участие от 5 до 10 тысяч человек. На второй день число митингующих уменьшилось, составив около двух тысяч. Организаторы рассчитывали собрать до 60 тысяч человек.

По данным грузинской НПО "Общественный защитник", 21 и 22 мая в Грузии были задержаны 36 сторонников "Народное собрание".

По ее информации, 14 задержанным был назначен административный арест сроком от одного до трех месяцев, шести были назначены штрафы. Какие наказания были назначены остальным, НПО не знает.

Ранее лидер "Народного собрания", экс-спикер парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ заявляла, что властями якобы задержаны "сотни" ее сторонников. Эту версию в оппозиции использовали, в частности, для того, чтобы объяснить недобор участников митинга - в акции протеста приняли участие гораздо меньше людей, чем ожидали ее организаторы.

Полиция, со своей стороны, сообщала о задержаниях в связи с несколькими инцидентами. В частности, были взяты под стражу 11 человек в Батуми, где участники акции протеста, собравшиеся возле местного телевидения, стали забрасывать здание камнями (в связи с этим полиция оттеснила протестующих от здания, слухи о том, что при этом было применено оружие, впоследствии не подтвердились).

Кроме того, в МВД Грузии отчитались о задержании нескольких человек (точное количество в сообщении МВД названо не было) в связи с нападением группы оппозиционеров, вооруженных палками, на полицейскую машину. Инцидент произошел утром 22 мая в Тбилиси. Сторонники оппозиции пытались отбить у полицейских задержанного активиста. После нападения оппозиционеров на машину полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Позднее, впрочем, сторонники "Народного собрания" снова собрались на этом месте (у здания Общественного ТВ) и устроили там митинг.

Новый этап противостояния оппозиция наметила на 25 мая, когда, по ее замыслу, в стране должен состояться "День гнева".