Президент Йемена в третий раз отказался мирно отдать власть

Президент Йемена Али Абдалла САЛЕХ в воскресенье в третий раз отказался подписывать соглашение о мирной передаче власти, разработанной Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Настоящий документ подписали представители правящей партии и оппозиции, сообщает Радио «Свобода».

В ответ Совет сотрудничества заявил, что приостанавливает свое посредничество по делу разрешения политического кризиса в Йемене.

Раньше в воскресенье послы нескольких стран были на несколько часов задержаны толпой сторонников А.САЛЕХА в Посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в столице Йемена Сане. Перед тем послы присутствовали на церемонии подписания мирного соглашения представителями правящей партии. Дипломатов эвакуировали вертолетом.

Как сообщал УНИАН, йеменская оппозиция уже несколько месяцев выводит на улиці противников Президента А.САЛЕХА, который правит страной с 1978 года.

В Йемене, самой бедной стране Аравийского полуострова, волнения начались после восстаний в Тунисе и Египте.

Оппозиция требует отставки А.САЛЕХА, обвиняя его правительство в коррупции.