ЕС намерен ввести санкции против белорусских фирм

Европейский Союз намерен ввести санкции против белорусских фирм, которые работают на внешних рынках и финансируют режим Президента страны Александра ЛУКАШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ после саммита глав внешнеполитических ведомств стран Веймарского треугольника (Польша, Франция и Германия) в Быдгоще.

„Провокационные судебные приговоры и, в конечном итоге, все что происходит после 19 декабря, дня президентских выборов - является неприемлемым”, - сказал министр, которого цитируют польские медиа.

По словам Р.СИКОРСКОГО, европейские политики приложат все усилия, чтобы Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО отказался от своей репрессивной политики.

„Это означает очень конкретные санкции в отношении конкретных фирм, а не какие-то генеральные эмбарго, лишь что-то, что должно усложнить жизнь фирмам, финансирующим этот режим”, - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Главы МИД Германии и Франции Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ и Ален ЖЮППЕ, которые также присутствовали на пресс-конференции, сказали, что поддерживают позицию польского министра, отметив, что ситуация в Беларуси может стать предметом обсуждения на заседании Совета иностранных дел ЕС, которое состоится 23 мая в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, дипломаты стран ЕС начали обсуждение возможных экономических санкций против Беларуси.

31 января этого года Совет иностранных дел ЕС уже ввел ограничительные санкции против 157 правительственных чиновников Беларуси, а 21 марта – расширил список правительственных чиновников до 175 человек. Эти санкции предусматривают запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов.

Санкции ЕС были введены после событий 19 декабря 2010 года, когда милиция Беларуси разогнала мирную демонстрацию в Минске, арестовав около 1000 человек, включая оппозиционных кандидатов на пост Президента Беларуси.

Сегодня, 20 мая, высокопоставленный европейский дипломат сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, что страны Европейского Союза пока не договорились о новых санкциях против Беларуси.