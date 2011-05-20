Сильное землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 6,0, произошедшее в ночь на пятницу на западе Турции, не обошлось без пострадавших, также были повреждены несколько зданий, передает РИА "Новости".

Как сообщается на сайте Геологической службы США, очаг землетрясения, зафиксированного в 23.15, находился на глубине 4,6 километра. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 77 км к юго-западу от города Кютахья и в 330 километрах от Анкары.

По данным турецкой обсерватории Kandilli, по меньшей мере шесть афтершоковых землетрясений произошли вслед за основным. Максимальная магнитуда повторных толчков составила 4,6.

Как передает турецкий телеканал AHaber TV, в больницы города Симав, расположенного недалеко от эпицентра землетрясения, поступили пострадавшие в результате подземных толчков. Телеканал не указывает, сколько именно человек получили травмы.

Телеканал NTV, в свою очередь, сообщил со ссылкой на жителя Симава, что несколько домов получили повреждения, а большая часть города осталась без электричества.

Землетрясения в Турции происходят достаточно часто. Два самых мощных - магнитудой 7,4 - произошли в августе и ноябре 1999 года на северо-западе страны в районе Мраморного моря. Тогда погибли около 18 тысяч человек.