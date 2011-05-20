Главы правительств СНГ отложили вопрос о зоне свободной торговли

В Минске состоялось заседание Совета глав правительств СНГ - в рамках Евразийского экономического сообщества и Высшего органа Таможенного союза, сообщает Радио Свобода. Было решено, в частности, отложить принятие договора о создании зоны свободной торговли, поскольку некоторые вопросы не удалось согласовать.

Среди прочего обсуждалось предоставление Белоруссии стабилизационного кредита. Белорусская сторона уже заявила, что условия кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере трех-трех с половиной миллиардов долларов согласованы с Россией.

Кредит Белоруссии - одна из тем предстоящих в Минске переговоров премьер-министра России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Встреча президента Белоруссии Лукашенко с Путиным проходит в четверг вечером в загородной резиденции главы белорусского государства. Лукашенко и Путин в начале встречи совершили совместную прогулку по резиденции.

Как сообщили РИА Новости в окружении российского премьера, президент Белоруссии и премьер РФ планируют продолжить общение в неформальной обстановке. Среди актуальных тем, которые они обсудят, будет, как ожидается, вопрос о предоставлении кредита Минску, сказал собеседник агентства.