В Москве горел дом, где жили гастарбайтеры: 7 жертв

В центре Москвы в результате пожара сегодня ночью погибли 7 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

«На данный момент рассматриваются две версии возникновения пожара в трехэтажном полувыселенном доме в Большом Афанасьевском переулке - нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пожар потушен, спасено 20 человек.

По информации правоохранительных органов, в здании проживали гастарбайтеры с семьями из Средней Азии, которые работали дворниками.

На месте происшествия работали 15 пожарных расчетов.