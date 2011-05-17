В Москве горел дом, где жили гастарбайтеры: 7 жертв
09:40, 17 мая 2011Мир
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Спасли 20 человек
В центре Москвы в результате пожара сегодня ночью погибли 7 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
«На данный момент рассматриваются две версии возникновения пожара в трехэтажном полувыселенном доме в Большом Афанасьевском переулке - нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент пожар потушен, спасено 20 человек.
По информации правоохранительных органов, в здании проживали гастарбайтеры с семьями из Средней Азии, которые работали дворниками.
На месте происшествия работали 15 пожарных расчетов.
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