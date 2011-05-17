Жена Мубарака отдала всю свою собственность государству
09:20, 17 мая 2011Мир
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Надеется избежать суда
Супруга свергнутого Президента Египта Хосни МУБАРАКА передала государству все свои средства и собственность.
Как передает радио «Свобода», таким образом Сюзанна МУБАРАК надеется избежать суда по обвинению в коррупции.
По некоторым оценкам, семья МУБАРАК владеет состоянием в десятки миллиардов долларов.
Уголовное преследование семьи бывшего главы Египта было одним из главных требований гражданских активистов, стоявших во главе антиправительственных выступлений, которые привели к отставке Х.МУБАРАКА 11 февраля.
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