Гаагский суд требует выдать ордер на арест Каддафи

Следователи Международного уголовного суда потребовали у суда выдать ордер на арест полковника Муаммара Каддафи, сообщает Би-би-си.

Кроме Каддафи, следствие требует арестовать двух высокопоставленных чиновников Ливии по обвинению в преступлениях против человечности.

Представители следствия утверждают, что силы, верные Каддафи, нападали на мирных жителей, когда те находились в своих домах, стреляли по демонстрантам, использовали снайперов для убийства людей, выходивших из мечети, и расстреливали похоронные процессии.

Ливийское правительство заявило, что не признает юрисдикции Международного уголовного суда, подчеркивая, что не ратифицировало договор, регламентирующий его деятельность - Римский статут.