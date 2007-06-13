Джордж Буш обвинил коммунистов в гибели ста миллионов человек

Во вторник в Вашингтоне состоялось открытие памятника жертвам коммунизма. Принявший участие в церемонии президент США Джордж Буш возложил на коммунистические страны вину за гибель десятков миллионов человек и призвал Запад избавиться от "морального слепого пятна" по отношению к подобным режимам.

"До сих пор в нашей столице не было памятника жертвам империалистического коммунизма - идеологии, унесшей жизни около ста миллионов невинных мужчин, женщин и детей, - цитирует AFP выступление Буша. - Мы не можем позволить зверствам Ленина, Сталина, Мао и Кастро померкнуть на страницах истории".

Президент США сравнил "холодную войну" с нынешней борьбой против радикальных исламистов, высказав уверенность, что последние также "обречены на провал".

Учрежденный в 1993 году Конгрессом США некоммерческий Фонд создания памятника жертвам коммунизма (Victims of Communism Memorial Foundation), почетным председателем которого является отец нынешнего лидера государства Джордж Буш-старший, насчитал в Советском Союзе 20 миллионов погибших от рук режима, в Китае - 60 миллионов, во Вьетнаме - 850 тысяч. Главными преступлениями советской власти против своих граждан на официальном сайте организации названо то, что Владимир Ленин "уничтожил сотни тысяч казаков", а возглавлявший страну после него Иосиф Сталин "уморил голодом шесть миллионов украинцев".

Памятник, установленный около здания американского Конгресса, напоминает статую из папье-маше, которую в 1989 году участники студенческой демонстрации вынесли на площадь Тянаньмынь в Пекине. В результате жестокого разгона оппозиционной акции тогда погибли и были ранены сотни людей. Открытие монумента в Вашингтоне, в котором приняли участие около тысячи человек, было приурочено к двадцатилетию со дня знаменитого выступления Рональда Рейгана на Берлинской стене, в котором он призвал советские власти снести ограду между Западной и Восточной Германией.

Лента.ру