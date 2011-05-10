Премьер Японии вдвое урезал себе зарплату

Премьер-министр Японии Наото КАН намерен отказаться от своей зарплаты до тех пор, пока ситуация на аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» не будет урегулирована, передает Радио “Свобода”.

Как сообщили в японском правительстве, Н.КАН откажется от своей ежемесячной зарплаты главы правительства в размере около 20 тыс. долларов, но будет получать зарплату депутата – около 10 тыс. долларов ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, 11 марта на северо-востоке Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9,0, повлекшее цунами высотой более десяти метров. В результате удара стихии было разрушено более 150 тысяч зданий. Количество жертв составили почти 14,9 тысячи человек, исчезнувшими без вести в шести префектурах считаются 9 тысяч 960 человек.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС были выявлены несколько утечек радиации, что заставило власть эвакуировать людей из 30-километровой зоны вокруг АЭС.