Взрыв на химзаводе в Китае: пострадали более 30 человек

При взрыве на одном из химических заводов в китайской провинции Хубэй пострадали более 30 человек, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в одном из цехов химического завода компании "Ихуа" в городе Ичан в понедельник вечером взорвался газ.

Как сообщили местные власти, причиной взрыва стала утечка газа из системы производства синтетического аммиака, в результате которой образовалась взрывоопасная воздушная смесь.

Все пострадавшие госпитализированы. Работа завода приостановлена.