Взрыв на химзаводе в Китае: пострадали более 30 человек
09:52, 12 июня 2007Мир
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При взрыве на одном из химических заводов в китайской провинции Хубэй пострадали более 30 человек, сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в одном из цехов химического завода компании "Ихуа" в городе Ичан в понедельник вечером взорвался газ.
Как сообщили местные власти, причиной взрыва стала утечка газа из системы производства синтетического аммиака, в результате которой образовалась взрывоопасная воздушная смесь.
Все пострадавшие госпитализированы. Работа завода приостановлена.
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