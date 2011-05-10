В Триполи произошло несколько сильных взрывов

В столице Ливии Триполи в ночь на вторник были слышны несколько сильных взрывов, сообщает Радио Свобода.

По предварительным данным, ударам авиации НАТО вновь подверглась резиденция Муамара Каддафи, при обстреле которой 1 мая были убиты сын и три внука ливийского лидера. Как отмечает Франс-Пресс, нынешняя бомбардировка правительственных объектов в Триполи рекордная - за три часа было нанесено восемь ударов. О пострадавших не сообщается.

В понедельник, по словам очевидцев, в городе силами международной коалиции были атакованы с воздуха офисы ливийского телевидения и государственного информационного агентства JANA.