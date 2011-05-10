В Стамбуле продолжается саммит беднейших государств мира
04:27, 10 мая 2011Мир
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Генсек ООН выступил на открытии
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что народы беднейших стран мира могут в скором времени столкнуться с новым продовольственным кризисом, сообщает Радио Свобода.
В понедельник Генеральный секретарь ООН выступил в Стамбуле на открытии пятидневного форума руководителей 48 беднейших стран мира.
Он подчеркнул, что иностранные инвестиции в экономику наименее развитых стран могли бы содействовать выходу из рецессии и других государств мира.
Участники форума обсуждают 10-летний план развития беднейших стран. Среднегодовой доход на душу населения в этих странах не превышает 745 долларов.
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