Записи бен Ладена подтверждают, что он контролировал Аль-Каиду

Усама бен Ладен до последнего дня сохранял контроль над всеми ячейками "Аль-Каиды" и принимал непосредственное участие в планировании террористической деятельности, заявили журналистам в субботу представители американской разведки, которые в подтверждение продемонстрировали на брифинге в Пентагоне несколько видеозаписей из числа захваченных спецназом при операции.

"Дом бен Ладена в Абботтабаде использовался как действующий командно-контрольный центр. Сам лидер "Аль-Каиды" активно участвовал в планировании акций и разрабатывал тактические решения", - цитирует РИА "Новости".

Представители разведки не предоставили СМИ копии этих роликов, а также запретили фото- и видеосъемку брифинга.

По словам разведчиков, захваченные видеоматериалы подтверждают обоснованность действий США, организовавших операцию по его захвату, окончившуюся уничтожением.

"Эксперты все еще работают с видеоматериалами, захваченным в убежище (бен Ладена), это очень большой объем", - сказал представитель разведки, отказавшись отвечать на вопросы, получили ли США из этих записей информацию, которая могла бы привести спецслужбы к другим главарям террористического подполья и лидерам "Аль-Каиды".

"У нас столько материала, что мы до сих пор пытаемся его упорядочить", - признался представитель разведки.