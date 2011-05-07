Шотландские националисты победили на выборах и обещают независимость

Национальной партии Шотландии (Scottish National Party, SNP), выступающей за отделение от Соединенного Королевства, впервые в своей истории удалось завоевать большинство мест на выборах в парламент.

До этого созданный в 1999 году парламент управлялся коалициями лейбористов и либерал-демократов. Сейчас Шотландская национальная партия набрала 69 мест. На втором месте идут лейбористы, потерявшие семь депутатских мандатов и получившие 37, далее - консерваторы с 15 мандатами. Самым большим провалом выборы обернулись для либерал-демократов, которые потеряли 12 мест и теперь в шотландском парламенте имеют только пять депутатов.

Лидер националистов Алекс Салмонд назвал голосование историческим. Как ожидается, в ближайшие пять лет он вынесет вопрос о независимости Шотландии на всенародный референдум.

"Жители Шотландии снова доверяют нам, и мы должны доверять людям. Именно поэтому в этот созыв парламента мы проведем референдум и доверим людям Шотландии самим определять их конституционное будущее", - цитирует РИА "Новости".

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поздравил Салмонда и его партию с "внушительной победой", то же сделал и главный соперник лидера SNP, глава шотландских лейбористов Йэн Грей.

Салмонд сообщил журналистам на пресс-брифинге, что он также обсудил с Кэмероном, какой он видит роль Шотландии в ближайшие годы. Он подчеркнул, что несмотря на большинство в парламенте, его партия не намерена "узурпировать политическое поле" и готова и дальше сотрудничать с другими силами.