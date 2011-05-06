Талибы: смерть бен Ладена станет для нас новым импульсом

Афганские талибы заявляют, что смерть лидера террористической сети "Аль-Каида" Усамы бен Ладена станет "новым импульсом" для продолжения борьбы исламистов в Афганистане против международных и правительственных сил, сообщает Радио Свобода.

В заявлении, распространенном талибами, отмечается, что гибель бен Ладена не повлияет на боевой дух их отрядов в Афганистане.

Ранее в пятницу смерть бен Ладена была подтверждена в сообщении от имени самой "Аль-Каиды", размещенном на одном из интернет-форумов.