Турция вторглась на территорию Ирака

Министерство иностранных дел Ирака призвало сегодня турецкого дипломата в Багдаде для того, чтобы выразить протест в связи с вторжением турецких войск на территорию страны. В заявлении, сделанном сегодня заместителем министра иностранных дел Ирака Мохаммедом Аль-Хаджем Махмудом, содержится призыв к немедленному прекращению ведения боевых действий на территории Ирака. Действия турецкой стороны оцениваются МИД Ирака как "подрывающие доверие между двумя странами и негативно сказывающиеся на их дружбе", передает Associated Press.

Заявление иракского МИД стало первым официальным подтверждением вторжения. М.Аль-Хаджем Махмуд также заявил, что в результате вторжения начались перестрелки и был причинен серьезный ущерб, однако не сообщил более конкретной информации.

Ранее сегодня Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс призвала Турцию не вторгаться в Ирак и предупредила, что масштабная военная операция против курдских боевиков на севере Ирака может накалить обстановку на Ближнем Востоке.

РБК-Украина