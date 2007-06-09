Владимир ПУТИН не исключает своего возвращения на пост Президента России после 2008 года.

Об этом он сказал в Германии по окончании саммита «Большой восьмерки», сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Конституция этого не запрещает, - сказал В.ПУТИН, добавив, что пока не задумывался об этом, так как (впереди еще) слишком большой срок».

Ряд российских политологов считает, что, уйдя в 2008 году из Кремля, В.ПУТИН через некоторое время будет вновь баллотироваться в президенты.