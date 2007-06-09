Путин не исключает своего возвращения на пост президента России после 2008 года
10:51, 09 июня 2007Мир
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Конституция этого не запрещает?
Владимир ПУТИН не исключает своего возвращения на пост Президента России после 2008 года.
Об этом он сказал в Германии по окончании саммита «Большой восьмерки», сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
«Конституция этого не запрещает, - сказал В.ПУТИН, добавив, что пока не задумывался об этом, так как (впереди еще) слишком большой срок».
Ряд российских политологов считает, что, уйдя в 2008 году из Кремля, В.ПУТИН через некоторое время будет вновь баллотироваться в президенты.
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