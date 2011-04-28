США: за два месяца в Ливии погибли от 10 до 30 тысяч человек
Точнее определить пока нет возможности
В Ливии число жертв противостояния между правительственными силами и повстанцами может достигать 30 тысяч, - заявили в руководстве США.
По словам американского дипломата Джина Креца, число погибших за более чем два месяца вооруженного конфликта колеблется, по данным Вашингтона, в пределах от десяти до тридцати тысяч. При этом дипломат отметил, что пока нет возможности определить точное число убитых.
В среду силы Муамара Каддафи продолжали интенсивный обстрел западных районов Мисураты. В тот же день войска Каддафи обстреливали и восток этого города, где повстанцы при поддержке авиации НАТО захватили морской порт.
В Триполи в среду прибыла комиссия ООН, которая намерена расследовать факты нарушений прав человека, сообщает Радио Свобода.