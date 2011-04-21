Саудовская Аравия дает 20 млн. долл. на чернобыльские проекты
Сообщает МИД Украины
Саудовская Аравия выделяет 20 млн. долларов на реализацию чернобыльских проектов.
Такое решение объявил сегодня в Министерстве иностранных дел Украины заместитель министра обороны и авиации Королевства Саудовская Аравия, принц Халед бин Султан бин Абдулазиз Аль САУДА во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.
Стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в разных сферах, которые представляют общие интерес, а также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Киеве начались мероприятия, связанные с 25-ой годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме прошла Донорская конференция, по результатам которой собранно около 550 млн. евро на реализацию чернобыльских проектов, в частности на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.