Саудовская Аравия дает 20 млн. долл. на чернобыльские проекты

Саудовская Аравия выделяет 20 млн. долларов на реализацию чернобыльских проектов.

Такое решение объявил сегодня в Министерстве иностранных дел Украины заместитель министра обороны и авиации Королевства Саудовская Аравия, принц Халед бин Султан бин Абдулазиз Аль САУДА во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в разных сферах, которые представляют общие интерес, а также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Киеве начались мероприятия, связанные с 25-ой годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме прошла Донорская конференция, по результатам которой собранно около 550 млн. евро на реализацию чернобыльских проектов, в частности на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.