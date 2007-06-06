Сегодня в Германии отрывается саммит ”Большой восьмерки”

Сегодня в немецком городе Хайлигендамме отрывается саммит "Большой восьмерки".

Как передает ИТАР-ТАСС, участникам саммита предстоит затронуть широкий спектр международных вопросов, в том числе проблемы нераспространения ядерного оружия, ситуацию в Иране, Ираке, Косово, Афганистане, борьбу с терроризмом. Особое внимание будет уделено повышению ответственности мировых экономик, увеличению международных инвестиций, обеспечению стабильности финансовых рынков, энергоэффективности.

Официальная церемония встречи глав государств и правительств ведущих индустриальных стран мира состоится 7 июня. Однако работа начнется уже сегодня. Как ожидается, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ на правах председателя "восьмерки" встретится с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. А.МЕРКЕЛЬ сейчас председательствует также в Евросоюзе. Возможность для двусторонних контактов будет и у лидеров других стран.

Аналитики предполагают, что нынешний саммит будет омрачен напряженностью в отношениях между США и Россией.

Безопасность встречи мировых лидеров будут обеспечивать более 16 тыс. полицейских.

В G8 входят Германия, Италия, Россия, США, Япония, Великобритания, Канада, Франция. В последние годы на саммиты регулярно приглашаются также лидеры Китая, Индии, Бразилии, Мексики и ЮАР.