Европарламент решил не ”добивать” Украину

Депутат Европарламента, автор проекта доклада относительно мандата на переговоры с Украиной о новом усиленном соглашении Михал Томаш КАМИНСКИ (группа правых партий, Польша) считает, что сегодня Комитет Европарламента по вопросам иностранных дел предпринял большой шаг к сближению с Украиной.

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе после одобрения комитетом проекта доклада по Украине.

“Я думаю, что это большой шаг до приближения Украины к ЕС. Сегодня мы предприняли очень важный шаг вперед”, - сказал депутат.

Он отметил, что очень волновался на протяжении последних двух месяцев, что события в Украине могли негативно отразиться на содержании доклада.

“Я проделал много работы, пытаясь убедить членов Комитета, что Украина – на правильном пути”, - подчеркнул М.КАМИНСКИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня 54-мя голосами “за” из 59-ти Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента поддержал проект доклада о мандате на переговоры с Украиной о новом усиленном соглашении.

Комитет одобрил ряд поправок, которыми, в частности, признал возможность европейской перспективы Украины. В то же время, Комитет отказался одобрить поправку которой предлагалось призывать Совет ЕС предоставить Украине такой же статус, как и странам Западных Балкан – “потенциального кандидата”.

Проект доклада призывает Совет ЕС и Еврокомиссию к заключению с Украиной соглашения об ассоциации и содействии ее интеграции в европейский единый рынок. Кроме того, в проекте доклада обращается внимание на текущую политическую ситуацию в Украине и, в частности, содержится призыв как к урегулированию политического кризиса, так и к внедрению новой законодательной базы, в частности, относительно деятельности политических партий и финансирование политических кампаний в соответствии со стандартами ЕС.

Совет ЕС дал мандат Еврокомиссии на начало переговоров о новом усиленном соглашении 22 января этого года. Переговоры начались 5 марта. Мандат Совета ЕС не предусматривает предоставления перспектив членства Украине, однако и не отвергает такой возможности.