В альтернативной Конституции ЕС права человека сократили до одной статьи

Группа высокопоставленных европейских политиков, известная как "Амато груп", опубликовала свой вариант упрощенного текста Конституции Евросоюза, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на интернет-ресурс EU Observer.

В "Амато груп", которую возглавляет бывший премьер-министр Италии Джулиано АМАТО, входят 16 известных политиков Европы, включая экс-премьеров стран ЕС и еврокомиссаров.

"В новом варианте текста Европейской конституции отсутствует конституционная атрибутика, в том числе статья о символике Евросоюза, преамбула документа противоречивая, а хартия о фундаментальных правах человека сократилась до одной статьи", - отмечает источник.

Из 448 статей первоначального текста, содержавших 63 тысячи слов, в новом варианте осталось только 70 статей из 12 тысяч 880 слов.

"Амато груп" согласна с необходимостью ввести пост министра иностранных дел ЕС, однако считает, что само название этой должности следует изменить.

Упрощенный вариант Евроконституции может стать альтернативой проекту, отклоненному на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. После этого лидеры государств ЕС объявили паузу в ратификационном процессе. До сих пор конституционный акт получил одобрение в парламентах или на референдумах 18-ти из 27 стран-членов ЕС.