В Варшаве начался День памяти погибших в смоленской катастрофе

Памятные мероприятия, посвященные первой годовщине авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года, начались в Польше богослужением, передает из Варшавы корреспондент РИА Новости.

Они будут проходить в разных польских городах целый день, официальная часть состоится в столице.

В 7 утра по местному времени в аэропорту Окенче, с которого взлетал президентский Ту-154 год назад, началось богослужение с участием родственников погибших, представители СМИ туда не допущены.

В 8.41 (время крушения самолета) начнутся официальные мероприятия.

Память жертв трагедии почтут президент и премьер Польши, другие представители властей. В частности, в 10.30 они возложат цветы к памятнику жертвам катастрофы на варшавском кладбище "Повонзки". Затем в варшавских костелах в память о погибших пройдут мессы. Официальная часть заканчивается в 19.00 концертом в Национальной Опере.

Уже сейчас у президентского дворца собираются люди. Как сообщалось ранее, в манифестациях, которые пройдут с раннего утра до позднего вечера в центре города, примут участие более 60 тысяч человек. За порядком в городе будут следить более 2 тысяч представителей правоохранительных органов.