Трамп нанял частных детективов, чтобы выяснить, где родился Обама

Миллиардер Дональд ТРАМП нанял частных детективов для того, чтобы выяснить, реально ли Президент США Барак ОБАМА родился в штате Гавайи или нет.

«Мои люди сейчас работают на Гавайях, и сами себе не верят, что выходит на свет божий», - заявил Д.ТРАМП в эфире программы Today на NBC, самого рейтингового утреннего телешоу на американском телевидении, сообщает «Газета.ру».

Д.ТРАМП, который рассматривает возможность своего участия в выборах Президента США в 2012 году, заявлял в течение последних нескольких недель о своих сомнениях относительно того, действительно ли Б.ОБАМА родился в США.

По словам миллиардера, документу, который циркулирует в СМИ в качестве реального свидетельства Б.ОБАМЫ о рождении, доверять нельзя. «На нем нет ни подписи, ни серийного номера», - заявил он.

Штат Гавайи ранее неоднократно подтверждал, что Б.ОБАМА родился именно там, однако, согласно последним социологическим опросам, едва ли не половина республиканцев уверена, что Б.ОБАМА родился не в США.

Президентом США, согласно Конституции, может стать лишь тот, кто родился на территории этой страны.

Д.ТРАМП ранее заявлял, что готов потратить на свою избирательную кампанию 600 млн. долларов. Решение по его словам, он примет в начале лета.

Согласно опросу The Wall Street Journal/NBC News, Д.ТРАМП является вторым по популярности кандидатом в президенты среди республиканцев. Он уступает лишь бывшему губернатору Массачусетса Митту РОМНИ.