Ситуация на «Фукусиме» из-за землетрясения не ухудшилась

Сильное землетрясение, которое произошло в Японии в четверг вечером, не ухудшило обстановку на поврежденной АЭС «Фукусима-1», изменений в радиационном фоне не отмечено, процесс заполнения реакторов водой не был прерван. Об этом заявило МАГАТЭ со ссылкой на данные японского агентства по атомной энергетике (NISA).

«NISA подтверждает, что ситуация на «Фукусиме» не ухудшилась. Закачка воды и азота в реакторы №1, №2 и №3 в связи с землетрясением прервана не была», – говорится в сообщении МАГАТЭ.