Путин уверен, что СССР слетал на Луну за 10 лет до Гагарина

Россия предлагает странам – участникам программы МКС объединить усилия для изучения планет Солнечной системы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН на совещании о перспективах развития российской космонавтики.

«Используя уже накопленный опыт кооперации, предлагаем объединять усилия государств-участников программы МКС для реализации проектов изучения Луны, Марса, других планет Солнечной системы», - сказал В.ПУТИН.

Он поручил Роскосмосу совместно с Российской академией наук подготовить планы по исследованию и освоению космического пространства на долгосрочную перспективу.

По его словам, советские станции ещё в 1950-1970-е годы первыми достигали Луны, Венеры, Марса.

(Как известно, Советский Союз вывел на орбиту Земли космический корабль-спутник "Восток" 12 апреля 1961 года . Длительность полета составила 1 час 48 минут. Корабль сделал один виток вокруг Земли и совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров от земли Гагарин катапультировался и приземлился с парашютом недалеко от спускаемого аппарата.

Первый удачный запуск советского зонда к Луне, после четырех неудачных попыток, состоялся 2 января 1959 года. «Луна-1» достигла второй космической скорости и прошла мимо естественного спутника Земли всего в 6000 км. 13 сентября 1959 «Луна-2» врезалась в Луну, ознаменовав первый прямой контакт человечества с небесным телом. Запущенный 4 октября 1959 зонд «Луна-3» передал по радио первые фотографии обратной стороны Луны.)

«Россия вновь возвращается к исследованию планет Солнечной системы», - сказал В.ПУТИН, добавив, что в этом году планируется запустить специальный космический аппарат «Фобос-грунт» для изучения Марса.

Он также сообщил, что российская спутниковая группировка сегодня насчитывает более 100 аппаратов, и она будет последовательно наращиваться. Кроме того, только Россия, США и Китай обладают всеми технологиями и возможностями для пилотируемых полётов и сейчас играют ведущую роль в обеспечении программы МКС.

По словам В.ПУТИНА, РФ ежегодно обеспечивает до 40% всех космических пусков в мире и, возможно увеличит эту долю ещё на 5-10%. «Нам нужно в целом расширять своё присутствие на глобальном космическом рынке, который, кстати, начиная с 2003 года вырос в 2,5 раза и составил около 200 млрд. долларов», - сказал российский премьер.

*** Международная космическая станция (МКС) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 23 страны.