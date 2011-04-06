Россия передала Польше документы по Смоленской катастрофе

Россия передала Польше копии 14 томов уголовного дела, возбужденного 10 апреля 2010 года по факту авиакатастрофы самолета Президента Польши под Смоленском.

Как сообщили УНИАН в Генпрокуратуре РФ, в рамках исполнения запросов о правовой помощи документы представителю Посольства Республики Польша в РФ Лонгине ПУТКЕ передал начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Саак КАРАПЕТЯН.

«В переданных 14 томах содержатся копии протоколов осмотров места происшествия, проведенных с участием польских археологов, протоколов допросов российских авиадиспетчеров с участием польской стороны, проведенных в феврале 2011 года, документы, связанные с осмотром места происшествия и опознанием погибших», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года самолет Президента Польши Леха Качинского, на борту которого находились 96 высокопоставленных должностных лиц, разбился во время захода на посадку на военный аэродром под Смоленском. Л.Качинский с супругой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в мемориальных мероприятиях к 70-й годовщине Катынской трагедии.

17 января 2011 года МАК обнародовал окончательный отчет о причинах Смоленской авиакатастрофы, где всю вину за трагедию возложил на пилотов Ту-154, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц решили посадить машину «любой ценой».

Вместе с тем, по данным польских экспертов, пилоты на самом деле не пытались посадить машину, но не успели своевременно поднять самолет на „второй круг”.

Польская комиссия ориентировочно в апреле планирует обнародовать материалы собственного расследования причин катастрофы.