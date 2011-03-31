Глава МИД Ливии сбежал в Лондон

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердил прибытие главы внешнеполитического ведомства Ливии Муссы Куссы в Лондон.

"Мы можем подтвердить, что М.Кусса прибыл в лондонский аэропорт Фарнборо из Туниса. Он прилетел по собственной воле. Нам он сообщил, что покидает свой пост. Сейчас мы обсуждаем с ним ситуацию и о деталях сообщим позже. М.Кусса один из самых высокопоставленных людей в Ливии, в его обязанности входило представлять режим на международном уровне - то, чего он больше не желает делать. Мы поддерживаем всех людей из окружения Муаммара Каддафи покинуть его", - цитирует сообщение МИД РосБизнесКонсалтинг.

В то же время Форин офис не предоставил информации о предоставлении бывшему министру правительства М.Каддафи политического убежища.

Глава ливийского МИДа М.Кусса прибыл в Великобританию, где попросил политического убежища. По словам его друга Нормана Бенотмана, министр покинул правительство и страну в знак протеста против насилия над гражданским населением, которое осуществляют войска М.Каддафи.

М.Кусса - один из ключевых сторонников М.Каддафи, а также инициатор коренного разворота в ливийской внешней политике, который позволил стране выйти из международной изоляции, в которой она находилась на протяжении многих лет.