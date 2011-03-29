Президент Сирии принял отставку правительства

Президент Сирии Башар Асад днем 29 марта принял отставку правительства Наджи Отри, который работал на посту премьер-министра с 2003 года, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP и государственное телевидение Сирии.

При этом глава кабинета министров остается временно исполнять свои обязанности, добавляет Би-би-си.

Увольнение кабинета министров последовало за обещанием сирийского руководства начать коренные преобразования в экономической и политической сферах. Этому обещанию, в свою очередь, предшествовали массовые демонстрации протеста, участники которых требовали расширения политических прав и улучшения экономической ситуации.

За 10 дней протестов в городе Дараа на юге страны погиб по меньшей мере 61 человек.