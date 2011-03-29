В Германии взорвался танкер с бензином

В порту города Линген (Lingen), расположенного на реке Эмс, вечером в понедельник, 28 марта, загорелся и взорвался речной танкер. Как сообщает Spiegel, на борту судна находилось около 900 тысяч литров бензина.

Инцидент произошел во время заправки танкера у причала нефтеперерабатывающего завода. Судно полностью выгорело и затонуло. Остов лежит на дне порта на глубине 3,5 метра, передает Лента.ру.

Пятерым членам команды удалось спастись. Один из них получил легкие ранения. После взрыва из танкера вылился и загорелся бензин. Пожарные при помощи пены смогли предотвратить дальнейшее распространение пожара по акватории порта.

При этом, однако, отмечается, что опасность повторного возгорания находящегося на поверхности воды бензина по-прежнему сохраняется. Судоходство по каналу Дортмунд-Эмс временно приостановлено. Жителям близлежащих домов рекомендовано не открывать окна и двери. Причины возгорания на борту танкера расследуются.